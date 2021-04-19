За рубежом
19.04.2021, 08:24

В Финляндии полиция задержала 17 человек во время марша протеста против коронавирусных ограничений

 
Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019
Vladimir Putin riigivisiidil Soomes 21.08.2019
Foto: Andres Putting
Согласно полиции, около 200-300 протестующих собрались в воскресенье на несогласованную демонстрацию на Гражданской площади в Хельсинки. Люди протестовали против ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

С точки зрения полиции, демонстрация была незаконной, поскольку о ней не было сообщено властям заранее, у нее не было назначенного организатора, и она нарушала действующие ограничения на проведение митингов, пишет Yle. Мероприятие было заранее анонсировано в социальных сетях.

Полиция разогнала митингующих во второй половине дня и задержала 17 человек. По данным полиции, участники демонстрации собрались на Сенатской площади в два часа и отправились оттуда шествием в сторону железнодорожного вокзала.

По данным полиции, участники демонстрации собрались на Сенатской площади в два часа и отправились оттуда шествием в сторону железнодорожного вокзала.

Другая акция протеста с участием шести человек прошла в воскресенье на Железнодорожной площади. Она была согласована с полицией. Однако люди из несанкционированного шествия стали примыкать к демонстрации, поэтому полиции пришлось разогнать протестующих.

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