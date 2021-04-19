В Финляндии полиция задержала 17 человек во время марша протеста против коронавирусных ограничений(1)
С точки зрения полиции, демонстрация была незаконной, поскольку о ней не было сообщено властям заранее, у нее не было назначенного организатора, и она нарушала действующие ограничения на проведение митингов, пишет Yle. Мероприятие было заранее анонсировано в социальных сетях.
Полиция разогнала митингующих во второй половине дня и задержала 17 человек. По данным полиции, участники демонстрации собрались на Сенатской площади в два часа и отправились оттуда шествием в сторону железнодорожного вокзала.
По данным полиции, участники демонстрации собрались на Сенатской площади в два часа и отправились оттуда шествием в сторону железнодорожного вокзала.
Другая акция протеста с участием шести человек прошла в воскресенье на Железнодорожной площади. Она была согласована с полицией. Однако люди из несанкционированного шествия стали примыкать к демонстрации, поэтому полиции пришлось разогнать протестующих.