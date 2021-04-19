Руководить проектом по массовой вакцинации от COVID-19 в Эстонии будет Марек Сеэр

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, задача рабочей группы под руководством Марека Сеэра заключается в организации вакцинации населения в течение мая и всего лета в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, органами местного самоуправления и государственными учреждениями.

"До конца апреля в первую очередь мы сосредоточимся на вакцинации пожилых людей, чтобы защитить тех, кто подвержен наибольшему риску заражения COVID-19", - говорит министр, который ставит целью уже в мае и июне предложить первую дозу вакцины всем желающим.

В летние месяцы основное внимание будет сфокусировано на вакцинации населения второй дозой.

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