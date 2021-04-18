"Спартак" разгромно проиграл "Уфе", "Локомотив" — ближайший преследователь "Зенита"

"Спартак" разгромно проиграл "Уфе". Обе команды создали множество голевых моментов, однако реализовывали их лишь гости, дубль в их составе сделал Владислав Камилов, забивший до сегодняшнего дня лишь два мяча за весь сезон. Итог матча — 0:3.

Интересно, что московский клуб потерпел поражение в день своего 99-летия.

Спартак — Уфа 0:3 (0:1)

8 апреля, 19.00, ”Открытие Банк Арена”

Голы:

0:1 — 45 Камилов, 0:2 — 48 Мрзляк, 0:3 — 87 Камилов.

Спартак — Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Умяров, Зобнин, Промес (Литвинов, 90), Понсе (Игнатов, 90), Ларссон.

Уфа — Беленов, Морозов, Бауэр, Йокич, Мрзляк (Сысуев, 78), Иванов (Бизоза, 78), Камилов, Табидзе, Никитин, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 70).

Предупреждения:

Промес (7), Понсе (11), Табидзе (27), Жиго (28), Кутепов (86), Бизоза (88).

Удаление:

Жиго (79).

ЦСКА в случае победы над "Сочи" догонял "Локомотив", однако гости не смогли увезти с юга России даже одно набранное очко.

Сочи — ЦСКА 2:1 (1:0)

18 апреля, 16.30, ”Олимпийский стадион Фишт”

Голы:

1:0 — 40, пенальти Нобоа, 2:0 — 54 Юсупов, 2:1 — 78 Дивеев.

Сочи — Заболотный, Терехов, Заика, Миладинович, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Мевля, Бурмистров (Руденко, 85), Прохин, Заболотный (Дуганджич, 85).

ЦСКА — Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Обляков (Ахметов, 58), Марадишвили, Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Васин, Рондон (Шкурин, 74).

Предупреждения:

Бурмистров (50), Мевля (77), Сигурдссон (81), Заболотный (85), Дуганджич (88), Дзагоев (90).

За четыре игры до конца сезона ”Локомотив” (49 очков) вышел на второе место в таблице, опередив ”Спартак” (47).

”Рубин” и ”Динамо” сравнялись с ЦСКА по набранным очкам (по 46), однако команда Леонида Слуцкого оказалась в четверке благодаря дополнительным показателям. Армейцы идут пятыми, ”Динамо” — шестое.

Лидирует в таблице ”Зенит” — у него 55 очков.