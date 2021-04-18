"Спартак" разгромно проиграл "Уфе", "Локомотив" — ближайший преследователь "Зенита"
"Спартак" разгромно проиграл "Уфе". Обе команды создали множество голевых моментов, однако реализовывали их лишь гости, дубль в их составе сделал Владислав Камилов, забивший до сегодняшнего дня лишь два мяча за весь сезон. Итог матча — 0:3.
Интересно, что московский клуб потерпел поражение в день своего 99-летия.
Спартак — Уфа 0:3 (0:1)
8 апреля, 19.00, ”Открытие Банк Арена”
Голы:
0:1 — 45 Камилов, 0:2 — 48 Мрзляк, 0:3 — 87 Камилов.
Спартак — Максименко, Кутепов, Маслов (Маркитесов, 68), Жиго, Крал (Хендрикс, 52), Мозес, Умяров, Зобнин, Промес (Литвинов, 90), Понсе (Игнатов, 90), Ларссон.
Уфа — Беленов, Морозов, Бауэр, Йокич, Мрзляк (Сысуев, 78), Иванов (Бизоза, 78), Камилов, Табидзе, Никитин, Кротов (Жамалетдинов, 62), Андрич (Голубев, 70).
Предупреждения:
Промес (7), Понсе (11), Табидзе (27), Жиго (28), Кутепов (86), Бизоза (88).
Удаление:
Жиго (79).
ЦСКА в случае победы над "Сочи" догонял "Локомотив", однако гости не смогли увезти с юга России даже одно набранное очко.
Сочи — ЦСКА 2:1 (1:0)
18 апреля, 16.30, ”Олимпийский стадион Фишт”
Голы:
1:0 — 40, пенальти Нобоа, 2:0 — 54 Юсупов, 2:1 — 78 Дивеев.
Сочи — Заболотный, Терехов, Заика, Миладинович, Цаллагов, Юсупов, Нобоа, Мевля, Бурмистров (Руденко, 85), Прохин, Заболотный (Дуганджич, 85).
ЦСКА — Акинфеев, Щенников, Дивеев, Карпов (Дзагоев, 46), Тикнизян (Сигурдссон, 58), Обляков (Ахметов, 58), Марадишвили, Эджуке (Чалов, 66), Влашич, Васин, Рондон (Шкурин, 74).
Предупреждения:
Бурмистров (50), Мевля (77), Сигурдссон (81), Заболотный (85), Дуганджич (88), Дзагоев (90).
За четыре игры до конца сезона ”Локомотив” (49 очков) вышел на второе место в таблице, опередив ”Спартак” (47).
”Рубин” и ”Динамо” сравнялись с ЦСКА по набранным очкам (по 46), однако команда Леонида Слуцкого оказалась в четверке благодаря дополнительным показателям. Армейцы идут пятыми, ”Динамо” — шестое.
Лидирует в таблице ”Зенит” — у него 55 очков.