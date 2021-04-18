КГБ Белоруссии заявил о признательных показаниях заговорщиков

Задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ. "Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела", — сказал Бычек.

По его словам, задержанный адвокат Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство, был связан со спецслужбами США и пытался вербовать и подкупать белорусских военных и сотрудников правоохранительных органов, "готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти".

В субботу ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Задержанные Зянкович и Александр Федута, по данным спецслужб, планировали госпереворот "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов", а также "физическое устранение президента А.Лукашенко". Власть заговорщики намеревались передать "Комитету Национального примирения".

Между тем белорусская оппозиция заявила, что информация о попытке госпереворота и убийства Лукашенко — это провокация спецслужб.