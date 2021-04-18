18.04.2021, 20:19
В ответ на предложение Ильвеса не впускать в страну русских депутат-центрист предложил упразднить в Эстонии институт президентства(22)
Foto: Tallinna linnavolikogu
Депутат от Центристской партии Игорь Кравченко ознакомился с предложением Ильвеса (подробнее о предложении читайте здесь) и поделился своими мыслями по поводу такого высказывания на своей странице на Facebook.
Эстонии катастрофически не везет с двумя вещами — погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем, второй параметр корректируется. А может, если такая непруха, то и вовсе стоило бы упразднить институт президенства в Эстонии?
Какая экономия расходов была бы. И не пришлось бы краснеть после каждой официальной речи, интервью и твитов как нынешних, так и бывших глав государств.