Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

”Честно их (партнеров России по космосу) предупредить о выходе из МКС с 2025 года”, — сказал он в эфире телеканала ”Россия-1” в программе ”Москва. Кремль. Путин”.

Также в передаче сообщалось, что на совещании у президента Владимира Путина, которое прошло 12 апреля было объявлено о решении создать собственную орбитальную станцию.

В Роскосмосе РИА Новости заявили, что МКС выработала свой ресурс, вопрос сотрудничества будет обсуждаться после 2024 года.

МКС эксплуатируется с конца 1998 года, странами-участницами проекта (их 14) согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года.