Помощник Байдена пригрозил России последствиями, если Навальный умрет в колонии

”Мы сообщили российской стороне, что она несет ответственность за то, что происходит с Навальным под стражей. Они будут привлечены к ответственности международным сообществом, — сказал помощник президента США. — Что касается конкретных мер, мы рассматриваем множество возможностей заставить их заплатить. Пока я не буду публично рассказывать о них. Но мы предупредили, что будут последствия, если Навальный умрет”.

Алексей Навальный, отбывающий заключение по делу ”Ив Роше” в исправительный колонии Покрова, объявил 31 марта голодовку — он жалуется на боли в спине и ногах и требует, чтобы к нему допустили независимых врачей. Во ФСИН утверждают, что оказывают политику всю необходимую помощь. Лечащие врачи Навального говорят о ”резко отрицательной” динамике данных его анализов, что может привести к почечной недостаточности и тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы.

В марте 2021 года администрация Байдена ввела первый пакет санкций в отношении людей и учреждений, которые, по мнению США, ответственны за отравление Алексея Навального ядом ”Новичок” и последующее уголовное преследование политика. Через месяц последовали новые санкции США — из-за предполагаемой хакерской атаки на серверы американских правительственных организаций и вмешательство в президентские выборы.