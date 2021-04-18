В Финляндии полиция задержала 17 человек на митинге против ограничений, связанных с коронавирусом

Просьбу полиции разойтись выполнили не все протестующие . Семнадцать человек полиция задержала. Из них 14 человек были оштрафованы за сопротивление полиции и двое — за противодействие властям.

Протестующие собрались на Сенатской площади в 14:00 в воскресенье и направились в сторону центра города. Ограничения на собрания запрещают скопление более шести человек. По данным полиции, целью шествия было проехать мимо здания парламента к Раутатиентори.

Полиция приказала протестующим разойтись. Некоторые из протестующих не выполнили приказ, поэтому полиция арестовала в общей сложности 17 человек.

По оценке полиции, в шествии приняли участие около 200-300 человек. Демонстрационное шествие закончилось около 16:00. Шествие стало продолжением демонстраций 20 марта 2021 года и 10 апреля 2021 года.