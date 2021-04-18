Почему пациенты с коронавирусом не берут больничный? Разъясняют правительство, Больничная касса и семейный врач

”Во-первых, коронавирус распространяется не только среди работающих людей. Болеют также дети, учащиеся, родители, получающие родительскую зарплату, безработные, пенсионеры и другие, — перечисляет она. — Да и оформление больничного листа связано не только с COVID-19. Дополнительным фактором, влияющим на ситуацию, являются ограничения, затрагивающие работу предприятий в различных областях, и массовый переход на удаленную работу, из-за чего часть заболевших короной и близко контактировавших с ними лиц не оформляет больничный и продолжает либо работать удаленно, либо их отсутствие на работе юридически оформлено по-другому”.

Она добавляет, что на самом деле количество больничных листов из-за коронавируса выросло больше, чем на 12 000, но причина — в том, что некоторые врачи ставят в качестве диагноза не COVID, а другое заболевание дыхательных путей или вообще простуду.

”За первые два месяца этого года по сравнению с прошлым годом было взято на 20 тысяч больше больничных и листов по уходу, — говорит она. — И возместили в общей сложности 26 миллионов евро, что по сравнению с тем же периодом предыдущего года было на 5,4 миллиона евро больше (рост составил 26%). На это повлияли два фактора: более серьезное распространение COVID и дополнение схемы компенсации по больничным листам, в ходе которого мы стали компенсировать на три дня больше, чем в прошлом году. Только на это ушло за два месяца 3 миллиона евро”.

За разъяснениями мы сначала обратились в Больничную кассу. Однако пресс-секретарь БК Маргарита Купченкова ответила, что они могут только прислать статистику — а прокомментировать причины, почему люди не берут больничный, не могут.

Если посмотреть на статистику по заболевшим коронавирусом и статистику открытых из-за COVID-19 больничных, то видно: вторых в разы меньше, чем первых. Даже если взять только людей трудоспособного возраста и вычесть из них приблизительное количество безработных, родителей в декретном отпуске и тех, кто может работать удаленно (по последним данным, эта возможность есть у 38% эстонцев и 19% неэстонцев), цифры все равно сильно отличаются.

Андрей Титов, теле- и радиоведущий, говорит, что он больничный не брал — не видел смысла, так как предполагал, что сможет работать из дома.

Семейный врач Андрей Борисов тоже говорит, что здесь несколько причин: ”Последнее время мы наблюдаем большое количество заболевших подростков и детей. С маленькими детьми один из родителей берет лист по уходу, а с подростками обычно не берут (хотя и должны оставаться в изоляции, как близкоконтактные). Другая часть заболевших — пенсионеры. Им не нужен больничный, за исключением работающих пенсионеров. Ещё часть пациентов — не застрахованные пациенты, которые не имеют право на больничный лист. И зачастую мы видим пациентов, которым работодатель разрешает работать из дома, и поэтому человек не берет больничный лист. Очень хочется верить, что больные не ходят на работу, это и нельзя делать, т. к. возможны штрафные санкции за нарушение правил изоляции”.

что год спустя рынок труда привык жить вместе с вирусом и возможности удаленной работы расширились, компенсация больничного уже со второго дня отсутствия на работе является большим подспорьем как для тех, кто по состоянию здоровья или в силу характера работы не может трудиться удаленно, так и для лиц, находившихся в близком контакте с заболевшим”.

”Компенсация больничного уже со второго дня болезни как больным COVID-19, так и близко контактировавшим с ними лицам, без сомнения, является эффективным средством снижения распространения вируса, и этот порядок именно поэтому решено было продлить до конца года, — говорит Вяря. — Например, в прошлом году во время действия чрезвычайного положения (с 12.03 до 18.05), когда система компенсаций больничного также была более льготной, было оформлено почти на 55 000 больше больничных, чем обычно за тот же период. Влияние системы компенсации на количество оформляемых больничных листов и листов по уходу подтверждает также свежая статистика Больничной кассы. И несмотря на то,

К сожалению, добавляет она, есть и те, кто игнорирует свои легкие симптомы, однако можно предположить, что эта категория населения не спешит и на тестирование.

”Тем более что поначалу, когда заболел коронавирусом (это была пятница), чувствовал себя ок. Медсестра по телефону чуть ли не насильно пыталась меня заставить взять больничный, еле отказался. Потом, когда к вечеру стало хуже, а на следующий день вообще умирал, подумал, что надо было, наверное, взять. Решил, что в понедельник посмотрю, если что — буду просить открыть мне его задним числом. Но в понедельник уже потихоньку пошёл на поправку, со вторника уже выходил из дома в эфир, поэтому никакой нужды в больничном не было. К тому же в пятницу я ещё не знал, что это корона, а если обычная простуда, то за выходные всяко отлежался бы. Правда, жена сказала мне, что если бы я открыл больничный с пятницы по понедельник, то выиграл бы в деньгах. Но я не люблю такие схемы”, — подчеркивает он.

То есть, говорит Андрей Титов, была возможность выполнять работу из дома и по состоянию здоровья, и исходя из характера работы.

”Но речь идёт о радио: мне привезли передатчик и микрофон, с которыми я выходил в эфир. На ТВ это было все-таки невозможно. Не все знают, но точно так же из дома я не только все радиоэфиры вёл, но и сделал итоговые интервью года с Каей Каллас и Юри Ратасом — они приходили на радио в студию, а я дома сидел. Слушатели, думаю, и не догадались”, — улыбается он.

Не брала больничный, как выясняется, и премьер-министр Кая Каллас. Она попыталась работать из дома, но после того, как случился казус (она не могла наладить у себя звук на заседании правительства ЭР), было решено, что ее будет замещать министр государственного управления Яак Ааб.