Россия выразила протест Чехии из-за высылки дипломатов

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы". "Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", — подчеркивается в заявлении.

"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", — заявили в МИДе.

Власти Чехии накануне сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их мнению, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

Также в субботу вечером чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточняется, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отмечают, что речь идет о "тяжком преступлении".

Ранее Великобритания заявляла о причастности Петрова и Боширова к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.

Между тем в октябре 2018 года "Чешское радио" со ссылкой на источник в разведслужбах страны сообщил, что Петров и Боширов следили за Скрипалем еще во время его поездки в Чехию в 2014 году. Скрипаль в то время должен был встретиться в Чехии с сотрудниками чешских спецслужб.