18.04.2021, 16:19
Тест на коронавирус перед госэкзаменом: положительный результат у 10 человек
Foto: Anni Õnneleid
Перед государственным экзаменом по эстонскому языку состоялось тестирование на коронавирус: были взяты анализы у 2608 человек, в числе которых были и 106 наблюдателей. Положительный результат теста оказался у 10 человек (0,4%), в том числе у одного наблюдателя, пишет rus.err.ee.
Получившие положительный результат теста должны отправиться на самоизоляцию, они смогут сдать экзамен в другое время.
Положительный результат теста получили представители девяти разных школ из пяти уездов.
Государственный экзамен по эстонскому языку как родному пройдет в понедельник, 19 апреля, на него зарегистрировались более 7100 человек.
В этом году сдача госэкзаменов не является обязательным условием для завершения гимназии.