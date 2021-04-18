ВИДЕО | В России во время гонки насмерть разбился лыжник

56-летний мужчина из Краснодара участвовал во Всероссийском Авачинском марафоне. На одном участке трассы лыжники выезжали из поворота на огромной скорости, многие не удержались на ногах. Погибший не вписался в поворот и неудачно ударился головой о дерево.

Власти подчеркивают, что погибший спортсмен имел врачебный допуск, необходимый для участия в соревнованиях.

Авачинский марафон регулярно проходит на Камчатке с 1984 года. Его участниками были чемпионы и призеры Олимпиад по лыжным гонкам и биатлону Алексей Прокуроров, Лариса Лазутина, Павел Ростовцев, Сергей Чепиков, Александр Легков, Юстина Ковальчик, Ларс Бергер и многие другие.

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