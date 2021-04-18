Предприниматель Юлия Соммер: на данном этапе назвать вакцинацию успешной никак нельзя

"Наш премьер-министр Кая Каллас готова пойти на сделку с разработчиками компании ”Johnson & Johnson” и продать наши с вами личные данные. Для этого была сформирована группа из видных эстонских деятелей, готовящих операцию ”Весенний план”. Один из авторов идеи, Тоомас Хендрик Ильвес, пояснил: в дигитальных закромах здравоохранения Эстонии хранится очень много данных. "Если их собрать, то это может представлять для производителей вакцины интерес”.

Это как понимать вообще? Почему за эту вакцину такая странная цена? То ли это коррупционная сделка по продаже личных данных жителей Эстонии, то ли это неспособность организовать и обеспечить необходимым количеством вакцин население страны?

Хотя, чего греха таить, они и сами признают, что нехватка вакцины в Эстонии серьезная. Можно сколько угодно искать виноватых и обвинять прошлое правительство, но у нового правительства было целых 3 месяца, чтоб решить этот вопрос. Что помешало ускорить темпы вакцинации?

На данном этапе назвать вакцинацию успешной никак нельзя. Скорее провальной, так как доз в нужном количестве нет, информация об имеющихся вакцинах слишком противоречива и не внушает доверия, отсюда и отказ населения вакцинироваться уже имеющимися препаратами.

Однако, стоило Михаилу Кылварту заявить, что, возможно, Эстонии понадобится вакцина ”Sputnik V”, как его тут же записали в прокремлевские агенты! В действительности же, именно Михаил Кылварт — единственный, кто думает и действует в интересах своего народа. А вот чьи интересы поддерживают его критиканы — большой вопрос", - утверждает Соммер.

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