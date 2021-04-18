Новые акции протеста пройдут в России в ближайшую среду: соратники Навального объявили "финальную битву между добром и нейтралитетом"

Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. В такие моменты решения надо принимать мгновенно, потому что они решения могут изменить все. Сейчас именно такой момент.

Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 000 человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас.

Среда, 21 апреля, 19:00, центральные площади российских городов.

Нам с вами некуда отступать. В эту среду, 21 апреля, в семь вечера по местному времени мы призываем людей по всей стране выйти на митинги. Зовите всех знакомых и выходите на центральные площади. Приезжайте в самый большой город, в котором можете оказаться вечером в среду: из райцентра — в областной центр, из Подмосковья — в Москву.

Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в эту среду. А три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Вешайте листовки в подъезде, пишите посты в соцсетях, позвоните родным и расскажите им о том, что происходит. Абсолютно каждый сейчас может сделать что-то, чтобы спасти Алексея. Не упустите эту возможность, другой может уже не быть.

Когда-то, когда Алексей Навальный только начинал свой политический путь, он озаглавил свой блог так: ”Финальная битва между добром и нейтралитетом”. Сейчас, когда Путин во второй раз убивает Навального на глазах у всей России, а всех, кто против, власть записывает в экстремисты, мы вынуждены поправить этот лозунг. Предстоит очень тяжелая финальная битва между нормальными людьми и абсолютным злом.

Если вы не хотите, чтобы страна окончательно погрузилась во тьму, — у вас есть последний шанс этому помешать.