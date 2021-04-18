Правительство Литвы предлагает отсрочить ревакцинацию. Люди бурно реагируют: в медицине так не делают

Pfizer — одна из самых популярных вакцин в Литве, вторую прививку жителям делают не раньше чем через 3 недели. Однако премьер-министр Ингрида Шимоните, опираясь на опыт других стран, предлагает отсрочить ревакцинацию. "Поскольку уже после первой дозы большая часть по крайней мере уже защищает от тяжелой формы и смерти, это позволило бы добиться более высокого уровня безопасности в обществе", — сказала премьер.

Ее идею поддержала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен: "Я думаю, в данной ситуации правительство делает все, что может". Пока премьер говорит об отсрочке ревакцинации на 3-8 недель, однако говорит, что это не коснется тех, кто уже привился первой дозой. "Мы говорим о тех дозах, которые, скорее всего, придут в понедельник, и о людях, которых начнут прививать с понедельника. Тогда, если договоримся с экспертами и примем такое решение с их одобрения, людям назначат более позднюю дату ревакцинации", — сказала Шимоните. Однако эксперты настороженно относятся к таким планам правительства. Литва в ближайшее время должна получить до 100 000 доз вакцины Pfizer. Кроме того, темпы вакцинации растут, поэтому специалистам непонятно, зачем нужна эта отсрочка.

"Сегодня я не слышу заявлений о нехватке вакцины, чтобы надо было прививать больше людей одной дозой", — сказал профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис. По его словам, отсрочка может отрицательно сказаться на эффективности самой вакцины. "Проведенные на данный момент исследования дают данные при ревакцинации через 3-4 недели", — заметил профессор. Бывший глава Минздрава также считает, что этот вопрос не должны решать политики.