Правительство Литвы предлагает отсрочить ревакцинацию. Люди бурно реагируют: в медицине так не делают(2)
Pfizer — одна из самых популярных вакцин в Литве, вторую прививку жителям делают не раньше чем через 3 недели. Однако премьер-министр Ингрида Шимоните, опираясь на опыт других стран, предлагает отсрочить ревакцинацию. "Поскольку уже после первой дозы большая часть по крайней мере уже защищает от тяжелой формы и смерти, это позволило бы добиться более высокого уровня безопасности в обществе", — сказала премьер.
Ее идею поддержала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен: "Я думаю, в данной ситуации правительство делает все, что может". Пока премьер говорит об отсрочке ревакцинации на 3-8 недель, однако говорит, что это не коснется тех, кто уже привился первой дозой. "Мы говорим о тех дозах, которые, скорее всего, придут в понедельник, и о людях, которых начнут прививать с понедельника. Тогда, если договоримся с экспертами и примем такое решение с их одобрения, людям назначат более позднюю дату ревакцинации", — сказала Шимоните. Однако эксперты настороженно относятся к таким планам правительства. Литва в ближайшее время должна получить до 100 000 доз вакцины Pfizer. Кроме того, темпы вакцинации растут, поэтому специалистам непонятно, зачем нужна эта отсрочка.
"Сегодня я не слышу заявлений о нехватке вакцины, чтобы надо было прививать больше людей одной дозой", — сказал профессор Вильнюсского университета Витаутас Усонис. По его словам, отсрочка может отрицательно сказаться на эффективности самой вакцины. "Проведенные на данный момент исследования дают данные при ревакцинации через 3-4 недели", — заметил профессор. Бывший глава Минздрава также считает, что этот вопрос не должны решать политики.
Аурелиюс Верига сказал, что в таком случае, если у людей не сформируется иммунитет, производитель не будет отвечать за результат. "Мы тут много всего можем придумать, чтобы увеличить темпы вакцинации. А может вводить только полдозы? Может, этого тоже хватит? Но в медицине так не поступают, такие вопросы должны решать в ходе проведения клинических исследований. Неспроста их проводят", — сказал он. Скептически такие действия правительства оценивает и Служба по контролю над лекарствами — ревакцинация должна проводиться только по графику производителя и никак иначе.
"В описании характеристики вакцины указано, что вакцина Comirnaty используется дважды, вторая доза вводится через 3 недели после первой", — сказала представитель службы Айсте Таутвидене. Однако эксперты, работающие с правительством Шимоните, эту идею одобряют. "При отсрочке до 6 недель эффективность не теряется. Предварительные данные показывают, даже до 8 недель (…)", — заверил онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс Стрёга. По словам Шимоните, приоритет — люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, поскольку они чаще болеют тяжелой формой коронавируса.