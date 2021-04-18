18.04.2021, 13:28
Крупный пожар в Ляэнемаа: люди вне опасности(2)
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В деревне Тууру Ляэнеского уезда пожаром охвачены пять гектаров прибрежной зоны. Также загорелась баня, в опасной зоне находятся три дома, сообщает rus.err.ee.
Как сообщили в Спасательном департаменте ERR, людям пожар опасности не представляет.
Помимо большого числа спасателей, в тушении пожара участвует и вертолет.
Точная причина пожара пока неизвестна, но, по оценке Спасательного департамента, все могло начаться с возгорания сухой травы.