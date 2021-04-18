Крупный пожар в Ляэнемаа: люди вне опасности

Как сообщили в Спасательном департаменте ERR, людям пожар опасности не представляет.

Помимо большого числа спасателей, в тушении пожара участвует и вертолет.

Точная причина пожара пока неизвестна, но, по оценке Спасательного департамента, все могло начаться с возгорания сухой травы.