В российском Новочеркасске 14-летний подросток сел за руль и убил пятерых, в том числе и себя

В машине находились шесть человек, из них пятеро скончались на месте до приезда скорой помощи. Один ребёнок доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи.

Находившийся за рулем в момент ДТП подросток накануне отмечал с друзьями день рождения, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Находившемуся за рулем подростку накануне исполнилось 14 лет. Предположительно, он с друзьями отмечал день рождения. В момент автоаварии с ним в машине находились трое мальчиков 13-15 лет, а также две девочки 14-15 лет. Выжил только один 15-летний пассажир, он в крайне тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.