18.04.2021, 13:01
В российском Новочеркасске 14-летний подросток сел за руль и убил пятерых, в том числе и себя(12)
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Авария произошла рано утром. За рулём находился 14-летний подросток – он не справился с управлением, вылетел с дороги и въехал в дерево, пишет Telegram-канал 112.
В машине находились шесть человек, из них пятеро скончались на месте до приезда скорой помощи. Один ребёнок доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи.
Находившийся за рулем в момент ДТП подросток накануне отмечал с друзьями день рождения, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.
"Находившемуся за рулем подростку накануне исполнилось 14 лет. Предположительно, он с друзьями отмечал день рождения. В момент автоаварии с ним в машине находились трое мальчиков 13-15 лет, а также две девочки 14-15 лет. Выжил только один 15-летний пассажир, он в крайне тяжелом состоянии", — рассказал собеседник агентства.