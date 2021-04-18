Умер один из основателей Adobe Чарльз Гешке

Гешке получил докторскую степень в университете Карнеги — Меллона, после чего начал работать в исследовательском центре Xerox PARC. Там он познакомился с Джоном Уорноком, с которым в 1982 году основал Adobe. История компании началась с гаража Гешке, а названа она была по ручью, который протекал за домом в калифорнийском городе Лос-Альтос.