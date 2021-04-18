Иранское телевидение больше 100 раз прерывало трансляцию футбольного матча, чтобы в кадр не попали оголенные колени женщины-арбитра

Государственный иранский телеканал прерывал трансляцию футбольного матча ”Тоттенхэм Хотспур” — ”Манчестер Юнайтед”, чтобы зрители не увидели оголенных частей ног женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис. Об этом сообщают Arab News и Daily Mail.

Каждый раз, когда девушка появлялась в кадре, иранские режиссеры трансляции переключались на панорамный вид стадиона. Всего за один матч было больше сотни таких переключений.

Мэсси-Элис во время матча была в длинных гетрах и шортах, поэтому неприкрытыми фактически оставались только ее колени. Однако даже это, как утверждают иранские правозащитники, потрясло государственных телевизионщиков.

В Иране более 40 лет женщинам было запрещено посещать футбольные матчи. Это правило отменили только в 2019 году по требованию ФИФА.

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