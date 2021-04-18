Матчи чемпионата Европы по футболу могут перенести из Дублина в Москву

Россия может получить ещё несколько матчей чемпионата Европы. По словам источников ”Базы”, из-за коронавирусных ограничений в УЕФА уже практически принято решение убрать Дублин из заявки на проведение ЧЕ. Более того, под вопросом еще два города: Баку и Мюнхен.

Один из основных вариантов переноса части матчей — Россия. Но это ещё не все. По данным источников, российская делегация в качестве альтернативы планирует предложить Москву — стадион ”Лужники”. Эта арена была заявлена запасной, поэтому её можно быстро подготовить к матчам ЧЕ. При этом вариант с Питером так же не исключён (если УЕФА не захочет добавлять новые города).

Кроме того в списках городов возможно ещё одно изменение — матчи в Бильбао могут перенести в Севилью.

Евро-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 пройдёт на год позже, с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом, как и летние олимпийские игры в Токио, сохранит в названии приставку ”2020” в маркетинговых целях. Это будет первый Чемпионат Европы по футболу, который был перенесён в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.