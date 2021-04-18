На юге Эстонии при пожаре погиб мужчина

В 5.48 в спасательный департамент поступило сообщение о том, что в Антсла на улице Пярна идет дым с одной из сторон старого деревянного дома, разделенного на две квартиры. На другой стороне дома сработал датчик дыми, владелец которого поднял тревогу.

Прибывшим на место спасателям удалось попасть в двухкомнатную квартиру, в одной из комнат которой стояла горящая кровать, на которой был найден мертвым 63-летний мужчина.

По предварительным оценкам, причиной пожара могло стать курение в постели.

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