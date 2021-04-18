Мать-одиночка с тремя детьми нуждается в помощи, чтобы восстановить сгоревший дом

Этот дом Ану купила пять лет назад и до пожара жила там с тремя детьми. Четвертый ребенок женщины уже взрослый и живет отдельно.

Ану и двое младших детей 9 и 11 лет уже готовились ко сну, когда начался пожар. 17-летней дочери в этот момент дома не было. Женщина с ужасом думает, что было бы, если бы пожар начался, когда семья уже спала.

”В большой комнате на окнах стоят решетки, а пожар начался вблизи от входной двери. Мы бы просто не смогли выбраться”, — говорит женщина.

Роковая ошибка



Причиной пожара стал оставленный рядом с печью матрас.

”Мы все переболели коронавирусом. Из-за этого я спала на полу на матрасе. Поскольку снизу был подвал, пол был влажный, матрас намок. Я прислонила его к печи, ушла из дома. Печь в это время была холодная, — рассказывает Ану. — Когда я вернулась домой, в комнате было три градуса, я растопила печь. Но совершенно забыла, что там стоял матрас”.

Затем Ану с детьми находилась в жилой комнате, семья смотрела телевизор.

”Мы уже все были готовы ложиться спать, когда сын сказал: ”Мама, какой странный запах”. Сама я запаха не почувствовала, поскольку лежала, а сын сидел. Я ему сказала открыть дверь. Он открыл, а коридор уже был в дыму. Мы в два счета выбежали на улицу, я позвонила в Центр тревоги. Потом попыталась пройти в ту комнату, чтобы оттолкнуть матрас от печи. Но впустила в комнату воздух, и вырвалось пламя. Я захлопнула дверь, и сама выбежала на улицу”, — с ужасом описывает те события Ану.

Пожарные прибыли уже через шесть минут после звонка, и вся работа по тушению заняла менее часа.

”Это было очень быстро. Большое спасибо спасателям”, — добавляет Ану.

Семья не успела взять с собой ничего из вещей. На улицу они выбежали в том, в чем были.