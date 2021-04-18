Дефицит чипов из Азии вызвал кризис в мировом автопроме. И что теперь?

Автостроитель General Motors до середины мая снизил производство на двух заводах в США и Канаде, компания Hyundai в начале апреля на неделю останавливала свое головное предприятие в Южной Корее, у Toyota в марте не работали конвейеры в Чехии, а у Ford - в феврале в Германии, Volkswagen не смог выпустить в прошлом году на разных континентах порядка 100 тысяч автомобилей…

Автопром конкурирует за чипы с IT-индустрией и бытовой электроникой



Мировой автопром пробуксовывает и терпит убытки, столкнувшись с глобальной проблемой, но теперь, в отличие от прошлой весны и первой волны пандемии, это вовсе не низкий спрос: с ним-то сейчас как раз все хорошо. Производственные мощности отрасли вынужденно простаивают из-за того, что периодически не хватает комплектующих, а именно - микрочипов, и это теперь надолго. Немецкая консалтинговая компания Roland Berger предупредила 13 апреля, что "дефицит полупроводников будет ощущаться еще длительное время после 2021 года".

Основное объяснение происходящего звучит для избалованной вниманием автомобильной промышленности крайне обидно: она оказалась для производителей микрочипов, особенно азиатских, менее важным клиентом, чем компании, выпускающие информационно-коммуникационную технику и бытовую электронику.

Огромный глобальный спрос на такую продукцию в условиях пандемии и массового перехода на удаленную работу и учебу еще больше вырос, а потому производители чипов сосредоточились на обслуживании заказчиков, выпускающих компьютеры, смартфоны, телевизоры, игровые приставки и всевозможные другие гаджеты.

Пожары на двух заводах микроэлектроники в Японии и морозы в США