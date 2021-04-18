СМИ: Британия направит корабли в Черное море в знак солидарности с Киевом

Как объясняли источники агентства, Вашингтон часто просит разрешить проход кораблей через Босфор, но подобные запросы еще не означают, что эти миссии действительно будут выполнены.

Турецкие власти заявили, что американская сторона уведомила их об отмене прохода своих военных кораблей в Черное море через Босфор. Рейтер со ссылкой на дипломатические источники писал, что Турция могла неправильно понять США, поскольку отправка кораблей и не планировалась.

При этом один из источников Politico рассказывал, что отправка американских кораблей в Черное море не задумывалась как сигнал российским властям, ведь ВМС США проводит по восемь-девять подобных перемещений каждый год. Этот же конкретный поход был отменен по нескольким причинам, в том числе из-за нежелания "провоцировать Москву".

В четверг стало известно, что США отказались от планов направлять эсминцы в Черное море, чтобы не обострять напряженность между Россией и Украиной. Об этом писало издание Politico со ссылкой на свои источники. Как говорил один из собеседников издания, Пентагон передумал совершать заход кораблей в Черное море, чтобы "избежать ненужной эскалации [конфликта]".

Флагманский корабль группы — авианосец HMS Queen Elizabeth — не может проходить через Босфор, но готов будет оказать поддержку, следует из публикации. На его борту находятся истребители-бомбардировщики F-35 и вертолеты Merlin.Представитель министерства обороны Великобритании сообщил газете, что британское правительство тесно сотрудничает с Украиной и продолжает призывать Россию к деэскалации напряженности.

По данным собеседников издания, два корабля — эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 — на время выйдут из состава авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

"Отправка кораблей к берегам Украины призвана продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе после того, как на этой неделе президент [США Джо] Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море из-за опасений эскалации кризиса", — пишет газета.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что американские эсминцы должны были войти в Черное море 14-15 апреля и пробыть там до 4-5 мая. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что отправка кораблей ВМС США в Черное море — регулярная операция.

Миссия британских ВМС была задумана еще до обострения ситуации вокруг Украины, и решение США не влияет на планы авианосной ударной группы на 2021 год, следует из публикации Sunday Times, которая ссылается на высокопоставленного источника в ВМС.

С начала апреля США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. По оценке Киева, вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тысяч российских военных.

13 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России. Белый дом сообщал, что Байден и Владимир Путин обсудили вопросы стратегической стабильности и региональные темы. В частности, Байден выразил обеспокоенность переброской российских войск к границе с Украиной и призвал Москву снизить напряженность в отношениях с Киевом.

Байден предложил провести встречу с Путиным в третьей стране в ближайшие месяцы. В Белом доме предупреждали, что планы проведения саммита не означают отказа от намерений ввести санкции. Новые санкции США против России были объявлены в четверг.

По оценке Белого дома, Россия сконцентрировала на границе с Украиной самое большое с 2014 года число военных. Кремль же заявляет, что перемещает войска по российской территории по своему усмотрению, а опасности для других стран мира они не представляют.

В Черное море через Босфор сейчас стягиваются и российские военные корабли из других морей. Два больших десантных корабля Северного флота России вошли в акваторию Черного моря, писал накануне Интерфакс со ссылкой на стамбульские сайты, публиковавшие фото их прохождения через пролив. Еще два больших десантных корабля, входящие в состав Балтийского флота, также направляются в Севастополь, сообщало агентство. 15 кораблей Каспийской флотилии также перебазированы в Черное море — на учения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что готов провести четырехсторонние переговоры с участием Путина, чтобы снять напряженность из-за наращивания российских войск вдоль их общей границы. Находясь с визитом в Париже, Зеленский сказал, что, по его мнению, мирные переговоры возможны.