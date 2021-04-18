За сутки в Эстонии выявлено 543 случая заражения коронавирусом, умерли десять человек

Согласно регистру населения, больше всего положительных результатов получено в Харьюмаа, где у 280 человек диагностирована коронавирусная инфекция. В Таллинне зарегистрировано 228 новых случаев заболевания.

83 новых положительных случая было зарегистрировано в Ида-Вирумаа, 41 — в Пярнуском уезде, 27 — в Тартуском уезде, 19 — в Ляэне-Вирумааском уезде, 14 — в Рапласком уезде и Валгаском уезде и 10 новых случаев — в Ярвамаа. 9 новых положительных тестов было выявлено в Вырумаа, 8 — в Йыгеваском уезде, 7 — в Пылваском уезде, 6 — в Вильянди, 5 — в Сааремаа и по 1 — в Хийумаа и Ляэнемаа. В 18 случаев положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Заболеваемость на 100000 человек за последние 14 дней составляет 613,7%, а доля первично положительных результатов от общего количества проведенных тестов составляет 11,8%.

Всего в течение дня в больницах было открыто 46 новых историй болезни COVID-19, и 460 пациентам потребовалось стационарное лечение. Средний возраст пациентов, находящихся в больнице, составляет 69 лет, и 358 (78%) пациентов, нуждающихся в стационарном лечении - старше 60 лет.

За день было введено 2065 доз вакцины, всего вакцинировано 287 298 человек, из которых 84 964 получили обе дозы. Охват по крайней мере одной дозой вакцины для пациентов старше 70 лет составляет 56%. Более 60% возрастной группы 70+ были вакцинированы в уездах Хийу, Йыгева, Ярва, Ляэне, Ляэне-Виру, Пылва, Пярну, Рапла, Сааре, Тарту, Вильянди и Выру.