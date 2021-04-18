Россия и Беларусь заявили о предотвращении переворота и покушения на Лукашенко. Их якобы планировали на 9 мая

В заявлении ФСБ Федута и Зенкович названы "идеологами белорусской радикальной оппозиции". Ведомство утверждает, что они собирались совершить в Беларуси военный переворот "по отработанному сценарию цветных революций" с привлечением "местных и украинских националистов" и "физическое устранение президента Лукашенко".

По его словам, власти страны "обнаружили работу явно иностранных спецслужб" — "скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР". "Не знаю, кто там из американцев работал, — добавил Лукашенко. — Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей".

В частности, белорусский президент заявил, что заговорщики якобы хотели похитить его сыновей. "В планах захват ребенка одного, второго, как получится. "Посадим в погреб". Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали", — сказал Лукашенко.

Лукашенко о предотвращении переворота заявил журналистам во время субботника. Кадры оттуда первым публиковал телеграм-канал "Пул первого". Сначала там появились видеозаписи того, как Лукашенко сажает дерево, а потом — запись его слов о перевороте.

Переворот якобы планировался на 9 мая, когда Беларусь и Россия отмечают День победы, заявили в ФСБ.

Лукашенко сообщил, что задержания состоялись после того, как он попросил о помощи российского президента Владимира Путина.

По подозрению в подготовке бунта силовики задержали в России двух граждан Беларуси — политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, у которого также есть гражданство США.

О совместной операции российской ФСБ и белорусского КГБ в субботу, 17 апреля, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Параллельно президент страны Александр Лукашенко объявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, а в стране планировался военный переворот.

В Москве в связи с этим задержали двух беларусских оппозиционеров: политолога Александра Федуту и адвоката Юрася Зенковича (в сообщениях ФСБ он фигурирует как Юрий). Спецоперацию провели после обращения Лукашенко к Владимиру Путину.

На кадрах видны сидящие в кафе участники разговора — один из них говорит, что "задача номер один у нас, получается, устранить самого главного". "Как минимум 30 человек в Минске должны быть интернированы в первый час", — замечает человек, похожий на Федуту.

Видеозапись задержания, а также предполагаемой встречи мятежников, показали в эфире беларусского канала "ОНТ". В сюжете утверждается, что план переворота носил кодовое название "Тишина".

После захвата власти заговорщики собирались упразднить пост президента и возложить руководство страной на "Комитет национального примирения". "При этом Зенкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", — утверждают в ФСБ.

По информации силовиков, по плану "активную фазу" переворота должны были начать "партизаны", находящиеся на неких "скрытых базах". В чем должна была заключаться роль упомянутых в релизе "украинских националистов", в ФСБ не уточнили.

"Они подробно изложили план военного переворота, в частности, включающий захват радио- и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, — утверждают в ФСБ. — Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур".

На самой встрече, которая, по версии ФСБ, состоялась в "отдельном кабинете" одного из московских ресторанов, Федута и Зенкович якобы рассказали генералам о планах "физического устранения практически всей верхушки руководства республики".

ФСБ считает, что для подготовки переворота Федута и Зенкович решили организовать конспиративную встречу с "оппозиционно настроенными" белорусскими генералами в Москве и что перед ней Зенкович якобы провел "консультации" в США и Польше.

"Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача", — сказал Лукашенко. Он пообещал в ближайшее время озвучить "одно из принципиальных решений за четверть века президентства".

Сам президент Беларуси считает, что в стране хотели организовать "сначала мятеж", а после этого — "ползучий переворот". Лукашенко предположил, что главная цель бунтовщиков — "снести" его.

"Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы, — сказал Лукашенко. — Когда Путин разговаривал с Байденом он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл".

Лукашенко поблагодарил Путина, который якобы поднял вопрос о подготовке переворота во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом — во время этого звонка американский лидер предложил президенту России встретиться.

Президент Беларуси уточнил, что в Россию также выехала белорусская "группа захвата" в составе 11-12 человек.

"Я попросил президента России, и [председатель КГБ Беларуси Иван] Тертель — своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли", — заявил он.

"Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву", — объяснил он.

По версии Александра Лукашенко, заговорщиков задержали в России, потому что те поостереглись ехать непосредственно в Минск после возвращения из США.

Наказание по первой части статьи, которая предполагает, что речь идет только о заговоре для захвата власти, предполагает от 8 до 12 лет лишения свободы. Смертная по статье казнь грозит только за непосредственную попытку переворота, который привел к гибели людей.

В Беларуси на задержанных завели дело по статье "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти" (статья 275 УК Беларуси)

Лукашенко не уточнил, в чем суть решения, но дал понять, что оно позволит сохранить существующий политический строй, даже если его самого не будет. Юридически оформить это решение он пообещал в ближайшее время — скорее всего, в виде президентского декрета.

"Не дай Бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому. Не дай Бог, не только к моим, но и к вашим, это будет страшная резня. Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется", — резюмировал Лукашенко.

Чем известны Федута и Зенкович



Федута — известный в Беларуси политолог, бывший пресс-секретарь Александра Лукашенко и автор его политической биографии. Он работал в предвыборном штабе Лукашенко на выборах 1994 года и после победы на них возглавлял управление информации администрации президента республики. В 1995 году уволился и позже перешел в оппозицию.

На выборах президента в 2010 году Федута работал на оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева. Позже его арестовали сотрудники КГБ и осудили на два года условно по делу о протестах против результатов выборов в Минске. Amnesty International тогда назвала Федуту тогда узником совести.

В интервью "Фонтанке" в прошлом году Федута называл "клиническим фактом" тезис о том, что Лукашенко не пользуется поддержкой большинства народа. По его мнению, на месте действующего президента с его рейтингами мог быть хоть "пингвин с паспортом".

Федута также известен литературоведческими работами, серией материалов о творчестве Александра Пушкина и Адама Мицкевича.

Другой задержанный в Москве — адвокат Юрась Зенкович — с 2007 года проживает в США, имеет американское гражданство помимо белорусского. До эмиграции был одним из региональных лидеров оппозиционной правоцентристской партии "Белорусский народный фронт" (БНФ). Эта сила выступает за независимость Белоруссии, демократизацию власти, возрождение белорусского языка и культуры.