Врач Навального рассказал о "катастрофическом состоянии" оппозиционера

Я общаюсь с семьей, с [женой Алексея] Юлией [Навальной]. Я могу говорить только то, что [она] санкционировала. У нее можно узнать, откуда [мы получили анализы]. Я получил от семьи эти анализы, которые я опубликовал [в своем фейсбуке].

Калий [у Навального] катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа. Ионы калия играют ключевую роль в проведении электрического импульса по проводящей системе сердца. Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации. Он должен иметь совершенно особый контроль.

На самом деле калия хлорид используется в ряде случаев даже для применения высшей меры. Когда людей казнили, им в кровь в ряде стран раньше вводили калия хлорид. После того, как он им вводился, у них останавливалось сердце. Поэтому такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента.

Также у него наблюдается рост креатинина. Креатинин — это показатель, который характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Креатинин у него буквально за короткий промежуток времени возрос в полтора раза (есть предыдущий результат, там креатинин был более, чем на 50% ниже). Этот анализ может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности. Высокая мочевая кислота [которую также выявили результаты анализов Навального] может служить одним из звеньев, которая к этой недостаточности приводит. Потому что мочевая кислота может забивать почечные канальцы. При глотании, при других факторах может откладываться мочевая кислота в почечные канальцы. После этого почки перестают нормально фильтровать кровь. Это может привести к ухудшению функций почек, что в свою очередь может привести к повышению уровня калия.