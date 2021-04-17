Советник Тихановской рассказал о подготовке переговоров с Минском

Обязательным условием для начала переговоров белорусской оппозиции с режимом правителя страны Александра Лукашенко будет освобождение всех политзаключенных. Об этом рассказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в видео, которое лидер белорусской оппозиции разместила в субботу, 17 апреля, в своем Telegram-канале.

По мнению Вячорки, "Лукашенко будет торговаться политзаключенными в любом случае", но в этот раз "все будет по-другому". "Никакой торговли политзаключенными. Если выпускать — то выпускать всех", — подчеркнул представитель команды Светланы Тихановской.

Другими требованиями, которыми белорусская оппозиция не может поступиться на переговорах, по словам Вячорки, будут прекращение насилие и проведение новых президентских выборов в 2021 году.

Кто поддержал идею переговоров оппозиции с режимом Лукашенко

По словам Франака Вячорки, идею переговоров белорусской оппозиции с представителями режима Александра Лукашенко при международном посредничестве поддержали многие европейские страны. "Первыми выступили представительства стран Евросоюза в ОБСЕ, поддержало руководство ОБСЕ, министр (иностранных дел. — Ред.) Швеции Анн Линде. Министр иностранных дел Финляндии позвонил в Минск министру иностранных дел (Беларуси Владимиру. — Ред.) Макею, Швейцария также готова помочь в организации переговоров. Соединенные Штаты, Канада публично высказывались в поддержку этой идеи", — отметил советник Светланы Тихановской.

Что касается возможной площадки для переговоров, то, по словам Вячорки, ею может быть только ОБСЕ, членом которой является Беларусь.