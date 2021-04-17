В Финляндии мужчина хотел взорвать динамит в полицейском участке

Полиция города Ювяскюля задержала мужчину средних лет, которого подозревают в попытке взорвать динамит во дворе полицейского участка.

В пятницу вечером мужчина сам позвонил в службу спасения и сообщил о своих планах. Задержание прошло спокойно. В машине подозреваемого нашли около килограмма динамита с прикрепленными к нему детонаторами.

Полиция на несколько часов оцепила территорию вокруг автомобиля. В течение этого времени саперы обезвредили взрывное устройство.

Полиция подозревает мужчину в подготовке преступления против жизни при отягчающих обстоятельствах.