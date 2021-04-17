17.04.2021, 16:53
В Великобритании похоронили мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа(20)
В британском городе Виндзор прошла церемония похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Смотрите повтор трансляции ”Би-би-си”.
Гроб с телом герцога перевезли из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия, где прошла заупокойная служба.
Гроб доставили в часовню на автомобиле Land Rover, который принц Филипп помог модифицировать несколько лет назад. Автомобиль сопровождала траурная процессия, в которой шли члены королевской семьи. Также за автомобилем следовали королевские морские пехотинцы и военнослужащие из других войск, к которым имел отношение принц.
Из-за ограничений по коронавирусу на службе в часовне Святого Георгия присутствовали лишь около 30 членов королевской семьи. Принца похоронили в королевской усыпальнице.
Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер 9 апреля в возрасте 99 лет.