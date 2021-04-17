В Великобритании похоронили мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа

Гроб с телом герцога перевезли из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия, где прошла заупокойная служба.

Гроб доставили в часовню на автомобиле Land Rover, который принц Филипп помог модифицировать несколько лет назад. Автомобиль сопровождала траурная процессия, в которой шли члены королевской семьи. Также за автомобилем следовали королевские морские пехотинцы и военнослужащие из других войск, к которым имел отношение принц.