ОНЛАЙН | В Великобритании начались похороны мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа

Гроб с телом герцога перевезут из личной часовни королевской семьи в Виндзорском замке в расположенную неподалеку часовню Святого Георгия, где пройдет заупокойная служба, передает "Медуза".

Гроб повезут в часовню на автомобиле Land Rover, который принц Филипп помог модифицировать несколько лет назад. Автомобиль будет сопровождать траурная процессия, в которой пойдут члены королевской семьи. Также за автомобилем последуют королевские морские пехотинцы и военнослужащие из других войск, к которым имел отношение принц.