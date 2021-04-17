ВИДЕО: Харин забил еще один мяч в России. "Зенит" рвется к золоту

"Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На следующей неделе чеченский клуб в полуфинале Кубка России будет принимать на своем поле лидера первой лиги самарские "Крылья Советов".

В центральном матче 26-го тура занимающий первое место "Зенит" сыграл в гостях вничьью с "Краснодаром" - 2:2 (0:1). Еще за 15 минут до конца матча питерцы уступали с разницей в два мяча, но в оставшееся время после точных ударов Сердара Азмуна и Андрея Мостового сумели восстановить равновесие.