17.04.2021, 21:05
ВИДЕО: Харин забил еще один мяч в России. "Зенит" рвется к золоту
TASS
В чемпионате России по футболу чеченский "Ахмат" победил на своем поле подмосковные "Химки" - 3:1 (0:0). Счет в этом матче на 25-й минуте открыл бывший футболист "Инфонета" и "Левадии" Евгений Харин.
"Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На следующей неделе чеченский клуб в полуфинале Кубка России будет принимать на своем поле лидера первой лиги самарские "Крылья Советов".
В центральном матче 26-го тура занимающий первое место "Зенит" сыграл в гостях вничьью с "Краснодаром" - 2:2 (0:1). Еще за 15 минут до конца матча питерцы уступали с разницей в два мяча, но в оставшееся время после точных ударов Сердара Азмуна и Андрея Мостового сумели восстановить равновесие.
"Зенит" набрал 55 очков. Ближайший преследователь "Локомотив" отстает на 6 баллов, но у "Зенита" в оставшихся матчах очень легкий календарь ("Ротор", "Локомотив", "Уфа" и "Тамбов").