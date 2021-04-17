Харин забил еще один мяч в России. Как сыграет "Зенит"?

Evgeni Harin TASS

В чемпионате России по футболу чеченский "Ахмат" победил на своем поле подмосковные "Химки" - 3:1 (0:0). Счет в этом матче на 25-й минуте открыл бывший футболист "Инфонета" и "Левадии" Евгений Харин.