17.04.2021, 16:10
Харин забил еще один мяч в России. Как сыграет "Зенит"?
TASS
В чемпионате России по футболу чеченский "Ахмат" победил на своем поле подмосковные "Химки" - 3:1 (0:0). Счет в этом матче на 25-й минуте открыл бывший футболист "Инфонета" и "Левадии" Евгений Харин.
"Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. На следующей неделе чеченский клуб в полуфинале Кубка России будет принимать на своем поле лидера первой лиги самарские "Крылья Советов".
В центральном матче дня занимающий первое место "Зенит" сыграет в гостях с "Краснодаром" (начало в 19:00).