ВИДЕО: Чемпион Эстонии победил аутсайдера Евролиги

Со спортивной точки зрения результат матча не имел значения для эстонского клуба, поскольку калевцы уже потеряли шансы пробиться в плей-офф, но легионеры эстонского клуба очень серьезно отнеслись к поединку с "Химками".

"Калев/Крамо" второй раз в истории победил "Химки". Первая победа была одержана в январе 2018 года. Тогда руководство "Химок" срезало на 50 процентов зарплату всем сотрудникам клуба.

Самым результативным игроком матча стал калевец Морис Кемп - 24 очка. Причем 13 из них американскй форвард набрал в заключительной четверти. Чемпион Эстонии одержал в Единой лиге ВТБ 7 побед и потерпел 15 поражений - калевцы занимают 10-е место в турнирной таблице.

В регулярном чемпионате калевцам осталось провести два матча. 21 апреля они будут принимать "Нижний Новгород", а на 25 апреля у них запланирован поединок в гостях с красноярским "Енисеем".

Для "Химок" (11-11) нынешний сезон сложился неудачно. В регулярном чемпионате Евролиги подмосковный клуб занял последнее место - 4 победы и 30 поражений. В разгар сезона произошла смена тренера и чистка состава - клуб отказался от услуг большинства легионеров. К тому же в Таллинн не приехали лучший снайпер команды Алексей Швед и возобновивший карьеру после почти трехлетнего перерыва центровой Тимофей Мозгов.

Из других результатов дня отметим гостевое поражение ЦСКА от краснодарского "Локомотива" - 94:103 (53:53). Армейцы опустились на четвертое место в турнирной таблице.