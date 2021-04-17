СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает аутсайдера Евролиги. Кто победит?

Со спортивной точки зрения результат матча не имеет значения для эстонского клуба - калевцы потеряли шансы пробиться в плей-офф. Чемпион Эстонии занимает 10-е место в турнирной таблице - 6 побед и 15 поражений.

Для "Химок" (11-10) нынешний сезон сложился неудачно. В регулярном чемпионате Евролиги подмосковный клуб занял последнее место - 4 победы и 30 поражений. В разгар сезона произошла смена тренера и чистка состава. В Единой лиге ВТБ "Химки" находятся на 7-м месте.

В предыдущем поединке Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" за "Химки" впервые после 1000-дневного перерыва вышел на площадку центровой Тимофей Мозгов, имеющий опыт выступления в НБА. Однако в Таллинне он не сыграет. В последнем матче "Химок" отсутствовал из-за травмы лучший снайпер команды Алексей Швед.