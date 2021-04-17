Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Кейла 26-летнего Карела

Последний раз Карел был дома позавчера утром около 6.50, после чего он направился пешком на работу, где, однако, не появился. Родным молодого человека последний раз удалось связаться с ним вчера ранним утром в 4.48, после чего телефон мужчины был отключен. Ранее Карел таким образом из дома не уходил.

Мужчина высокого роста и спортивного телосложения. У него короткие волосы и борода. Покидая дом, Карел был одет в темную куртку и темные брюки, с собой у него была темная сумка.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112 или просим Карела самого связаться с близкими.