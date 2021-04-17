17.04.2021, 13:57
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Кейла 26-летнего Карела(2)
Карель
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 26-летнего Карела, который утром 15 апреля покинул свой дом в Кейла на улице Кастани.
Последний раз Карел был дома позавчера утром около 6.50, после чего он направился пешком на работу, где, однако, не появился. Родным молодого человека последний раз удалось связаться с ним вчера ранним утром в 4.48, после чего телефон мужчины был отключен. Ранее Карел таким образом из дома не уходил.
Мужчина высокого роста и спортивного телосложения. У него короткие волосы и борода. Покидая дом, Карел был одет в темную куртку и темные брюки, с собой у него была темная сумка.
Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112 или просим Карела самого связаться с близкими.