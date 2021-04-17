ЧП и криминал
17.04.2021, 13:57

Карела, пропавшего в четверг, в последний раз видели в торговых центрах. Полиция просит помощи

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Карель
Благодаря отзывчивым людям мы получили подтверждение информации о том, что Карел был в торговых центрах, расположенных по адресу: Таллинн, Лаагри, Пярну манте 558, 15 апреля о 09.30. Одной из возможных версий его будущего направления по-прежнему остается район Турба (Turba) . Просим всех, кто видел молодого человека на фотографии в четверг около 10 часов, на Пярнуском шоссе в районе Баухоф-Максимаркет (Bauhof-Maksimarket) или на железнодорожной станции Лаагри, НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом на информационную линию 661 6776 SA Kadunud 24 /7.

Последний раз Карел был дома позавчера утром около 6.50, после чего он направился пешком на работу, где, однако, не появился. Родным молодого человека последний раз удалось связаться с ним вчера ранним утром в 4.48, после чего телефон мужчины был отключен. Ранее Карел таким образом из дома не уходил.

Мужчина высокого роста и спортивного телосложения. У него короткие волосы и борода. Покидая дом, Карел был одет в темную куртку и темные брюки, с собой у него была темная сумка.

Kadunud Karel

Исходя из известной информации его жизни может угрожать опасность!

Описание Карела:

  • рост 181 см,
  • телосложение среднее-худощавое ,
  • волосы короткие, светло-русые,
  • цвет глаз зеленый,
  • в черной куртке типа парка с капюшоном (фото 2-3),
  • темные брюки и светло-коричневые сапоги (фото 5),
  • у него солнцезащитные очки и темный рюкзак (фото 2-3)
  • особенность — эмблема LUHTA EXPEDITION на левом рукаве куртки.


Полиция просит всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местоположении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112 или просим Карела самого связаться с близкими.

При необходимости мы гарантируем Вашу анонимность!

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