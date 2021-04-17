Управа Ласнамяэ напоминает: еще не поздно принять меры для борьбы с пернатыми соседями

”К нам часто поступают жалобы на то, что именно чайки разносят мусор и досаждают людям. Случались инциденты, когда агрессивные чайки могли спикировать на ребенка, собаку на выгуле или украсть еду”, — отметил старейшина района Владимир Свет. ”Мы призываем квартирные товарищества серьезно обратить внимание на проблему гнездования чаек и других птиц на крышах и под карнизами многоквартирных домов района. Если есть гуманные способы уменьшить популяцию птиц в городе, то мы призываем товарищества применить эти профилактические меры”.

Конфликты помогает предотвратить раннее обнаружение и удаление гнезд. Сейчас самое время провести регулярный осмотр и ограничить доступ на крыши, чердаки, карнизы, балконы, вентиляционные шахты и другие укромные места гнездования птиц в городской среде. Гнезда следует начинать искать уже c первых недель апреля.

Место гнездования птиц можно убрать только до того момента, как гнездо будет окончательно построено и птица отложит в него яйца. Как только птица начнет высиживать яйца, она попадет под защиту закона, и в такой момент предпринимать уже ничего нельзя. Беспокойство животных в период гнездования и размножения в Эстонии запрещено Законом об охране природы.

В случае возникновения проблем или вопросов относительно животных и птиц в городе за советом стоит обращаться в Департамент окружающей среды info@keskkonnaamet.ee или по телефону 662 5999.