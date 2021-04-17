РЕПОРТАЖ | Журналист RusDelfi побывал в ковидном отделении Таллиннской больницы: пациенты не могут перевернуться, медсестры год не видели родственников

Cанитар Кенерт показывает свехрполезное приобретение: робота Рууди. Полезен он тем, что с помощью специальных ламп дезинфицирует комнату. Он сам заезжает в помещение, где никто не должен находиться, и за несколько минут убивает вирус. Но примечателен он не только этим. Его прозвали в честь пациента умершего от коронавируса в этом отделении — Рууди, который был ”душой коллектива”.

Все двери в палаты открыты, чтобы обеспечивать постоянный контроль. Между ними проходит общий коридор, по нему туда-сюда бегают специалисты в костюмах. Посередине стоит табличка с именами и родным языком пациента. Постоянно ведется документация — записываются все анализы, жизненные показатели, полученные лекарства, питание.

”Надо постоянно переворачивать, чтобы не было пролежней. Нужно еще стучать по спине, чтобы в легких не скапливалась жидкость. После массажа и физиотерапии им становится легче”, — рассказывает медсестра Людмила.

В полном обмундировании захожу в ”COVID OSAKOND”. Первое задание — нужно перевернуть мужчину на другой бок. Сам он это сделать не может. После этого необходимо снять ему кислородную маску и быстро смочить полость рта специальной губкой. Из-за того, что пожилой человек в маске уже 24 часа и ему сложно дышать самостоятельно, рот пересыхает. Сразу бросается в глаза добродушие персонала, они поправляют каждую складку на кровати, чтобы пациенту было максимально комфортно лежать — ведь это единственное, чем он занимается уже неделю.

В таком костюме узнать кого-то очень сложно, поэтому медики часто пишут имена на одежде. В спецформе нельзя сходить в туалет или попить. Так как еще и жарко, то организм быстро истощается. Как правило, подобный наряд снимают каждые 2-3 часа. Это позволяет отдохнуть, попить воды и обезопасить себя от заражения. Каждый раз его выкидывают в специальный контейнер, потом надевают новый.

Раньше в этом корпусе Ляэне-Таллиннской больницы было отделение ортопедии, теперь в кабинетах лежат болеющие коронавирусом пациенты. На этаже есть возможность разместить до 15 зараженных, на момент репортажа их было чуть меньше.

Перечислять все приборы нет смысла. Но один аппарат выделяется на фоне других своей простотой и эффективность — бутылка с трубкой. Больному дают литровую бутылку со шлангом, пациент должен набрать воздух и минуту выдувать через трубку в воду, так несколько раз в день. Это помогает заново учиться дышать полной грудью, ведь коронавирус особенно сильно поражает легкие человека.

Спустя час понимаешь, в костюме очень жарко. Ты потеешь, а пить во время работы не рекомендуется — захочешь в туалет. А чтобы сходить в туалет, нужно переодеваться. Ограничений для врачей полно — даже сидеть нельзя. И не потому, что так говорят правила, а просто нет такой возможности.

Повсюду стоят столы с средствами защиты. Также рядом коробки с сухим шампунем — о принятии душа даже речи быть не может. Cанитары моют заразившихся больных прямо на кушетке. Среди различных тюбиков выделяется небольшой резервуар с надписью на русском языке: ”Вазелин”. В шкафу рядом лежат бутылки с парентеральным питанием. Это специальная смесь, которую вводят человеку путём внутривенной инфузии в обход желудочно-кишечного тракта. Многие не могут питаться самостоятельно, абсолютное большинство просто лежат, не разговаривая.

”Когда было 2000 зараженных в день — то 200 из них попали в больницу, ведь 10% от зараженных, как правило, нуждаются в больничном лечении. Конечно, это не молодые люди. Если молодой думает, носить маску или нет, вакцинироваться или не стоит, то нужно подумать о других — у нас дома мамы, папы, бабушки, дедушки”, — говорит медсестра Людмила.

Ограничения помогают, заверила медсестра. ”Это чувствовалось сразу. Прошлой весной были цветочки, сейчас ягодки”.

Людмила не видела родственников с прошлого года. Были лишь непродолжительные встречи летом на улице — и то в масках. ”Я боюсь домой поехать к родителям. Мы общаемся по Скайпу с марта прошлого года. Встречались пару раз на улице в масках. Я даю себе отчет, что могу их заразить. Зато почти каждый день разговариваем через интернет”.