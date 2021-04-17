РЕПОРТАЖ | Журналист RusDelfi побывал в ковидном отделении Таллиннской больницы: пациенты не могут перевернуться, медсестры год не видели родственников(4)
Раньше в этом корпусе Ляэне-Таллиннской больницы было отделение ортопедии, теперь в кабинетах лежат болеющие коронавирусом пациенты. На этаже есть возможность разместить до 15 зараженных, на момент репортажа их было чуть меньше.
Чтобы попасть в палаты, нужно надеть: бахилы, одноразовые штаны и футболку, респиратор, шапочку, визир, перчатки, защитный халат и фартук.
В таком костюме узнать кого-то очень сложно, поэтому медики часто пишут имена на одежде. В спецформе нельзя сходить в туалет или попить. Так как еще и жарко, то организм быстро истощается. Как правило, подобный наряд снимают каждые 2-3 часа. Это позволяет отдохнуть, попить воды и обезопасить себя от заражения. Каждый раз его выкидывают в специальный контейнер, потом надевают новый.
В полном обмундировании захожу в ”COVID OSAKOND”. Первое задание — нужно перевернуть мужчину на другой бок. Сам он это сделать не может. После этого необходимо снять ему кислородную маску и быстро смочить полость рта специальной губкой. Из-за того, что пожилой человек в маске уже 24 часа и ему сложно дышать самостоятельно, рот пересыхает. Сразу бросается в глаза добродушие персонала, они поправляют каждую складку на кровати, чтобы пациенту было максимально комфортно лежать — ведь это единственное, чем он занимается уже неделю.
”Надо постоянно переворачивать, чтобы не было пролежней. Нужно еще стучать по спине, чтобы в легких не скапливалась жидкость. После массажа и физиотерапии им становится легче”, — рассказывает медсестра Людмила.
Все двери в палаты открыты, чтобы обеспечивать постоянный контроль. Между ними проходит общий коридор, по нему туда-сюда бегают специалисты в костюмах. Посередине стоит табличка с именами и родным языком пациента. Постоянно ведется документация — записываются все анализы, жизненные показатели, полученные лекарства, питание.
Cанитар Кенерт показывает свехрполезное приобретение: робота Рууди. Полезен он тем, что с помощью специальных ламп дезинфицирует комнату. Он сам заезжает в помещение, где никто не должен находиться, и за несколько минут убивает вирус. Но примечателен он не только этим. Его прозвали в честь пациента умершего от коронавируса в этом отделении — Рууди, который был ”душой коллектива”.
Перечислять все приборы нет смысла. Но один аппарат выделяется на фоне других своей простотой и эффективность — бутылка с трубкой. Больному дают литровую бутылку со шлангом, пациент должен набрать воздух и минуту выдувать через трубку в воду, так несколько раз в день. Это помогает заново учиться дышать полной грудью, ведь коронавирус особенно сильно поражает легкие человека.
Спустя час понимаешь, в костюме очень жарко. Ты потеешь, а пить во время работы не рекомендуется — захочешь в туалет. А чтобы сходить в туалет, нужно переодеваться. Ограничений для врачей полно — даже сидеть нельзя. И не потому, что так говорят правила, а просто нет такой возможности.
Повсюду стоят столы с средствами защиты. Также рядом коробки с сухим шампунем — о принятии душа даже речи быть не может. Cанитары моют заразившихся больных прямо на кушетке. Среди различных тюбиков выделяется небольшой резервуар с надписью на русском языке: ”Вазелин”. В шкафу рядом лежат бутылки с парентеральным питанием. Это специальная смесь, которую вводят человеку путём внутривенной инфузии в обход желудочно-кишечного тракта. Многие не могут питаться самостоятельно, абсолютное большинство просто лежат, не разговаривая.
”Когда было 2000 зараженных в день — то 200 из них попали в больницу, ведь 10% от зараженных, как правило, нуждаются в больничном лечении. Конечно, это не молодые люди. Если молодой думает, носить маску или нет, вакцинироваться или не стоит, то нужно подумать о других — у нас дома мамы, папы, бабушки, дедушки”, — говорит медсестра Людмила.
Ограничения помогают, заверила медсестра. ”Это чувствовалось сразу. Прошлой весной были цветочки, сейчас ягодки”.
Людмила не видела родственников с прошлого года. Были лишь непродолжительные встречи летом на улице — и то в масках. ”Я боюсь домой поехать к родителям. Мы общаемся по Скайпу с марта прошлого года. Встречались пару раз на улице в масках. Я даю себе отчет, что могу их заразить. Зато почти каждый день разговариваем через интернет”.
В отделении работает много женщин, это типичная ситуация для больницы. Не стоит забывать, что пациентов постоянно нужно поднимать и переворачивать. ”На это уже не обращаешь внимание”, — улыбаясь отвечает медсестра Валентина. Проведя несколько часов рядом с непризнанными героями, поражаешься их позитиву. Целый год практически без выходных бороться с неизученным вирусом, при этом оставаться оптимистом и шутить — сможет далеко не каждый.
На фоне этого смешным кажутся лозунги ковид-диссидентов, кто не верит в существование вируса, в его опасность. Особенные даже считают, что больницы пустуют, а лечить от коронавируса там некого. ”Сначала я реагировала отрицательно, теперь привыкла. У каждого есть выбор, но также есть факты. Количество зараженных увеличивается, в медучреждениях нет мест для больных, мы закрываем плановое лечение, переучиваем персонал — а они говорят, что проблем нет. Мне это не понятно. Откуда эта информация?” — удивляется Людмила.
Ей вторит коллега Валентина: ”Пусть придут сюда и поработают неделю. Даже недели не надо, один день. Сразу все станет понятно, и почему ограничения нужны, и чем опасен вирус, и как плохо может быть после заражения”.
В Эстонии от COVID-19 умерло свыше 1000 человек. В этом отделении, естественно, без смертей тоже не обошлось. ”Да, умирали. Если бы не ковид, то человек бы жил. Осознание этого очень тяжелое”, — подчеркивает Людмила.
Спустя несколько часов Кенерт провожает меня. Нужно снять костюм, все необходимо сделать аккуратно, не касаясь руками лицевой стороны одежды. Сразу после попадаем на кухню, необходимо выпить воды. У одного из работников недавно был день рождения, он принес шоколадный торт. Людмила подходит его поздравить — они касаются друг друга локтями. Даже в помещении, где есть вся придуманная от вируса защита, эти люди придерживаются правил. ”Поздравляю! Наверное, позвал вчера всех друзей и отмечали?” — спрашивает Людмила. Ей отвечают: ”нет, конечно. Сидел один дома”.