Разборки в центре Таллинна: иностранцев ударили ножом, преступник скрылся

Вчера в 19:15 полиции сообщили, что в Таллинне на улице Масина в хостеле напали на двух мужчин. Им угрожали похожим на оружие предметом, а одного из них пырнули ножом.

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в нападении, он покинул место преступления на машине, где было еще три человека.

"По имеющейся информации в хостеле находилась большая компания, в ходе конфликта угрожали ножом и использовали нож, поэтому были основания полагать, что ситуация может перерасти в больший конфликт. Полиция среагировала большими ресурсами, привлекая и отряд быстрого реагирования", — отметил оперативный руководитель Михкель-Яаагуп Лаатс.



По предварительной информации, 21-летнего мужчину ударили ножом, а 20-летнего — кулаком. Скорая помощь доставила мужчин в больницу, их травмы были незначительными, и мужчин направили на домашнее лечение.

В настоящее время полиция собирает информацию и устанавливает местонахождение людей, которые покинули место происшествия. Для установления всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.