Задержанного в Петербурге украинского дипломата отпустили

Задержанного ранее украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка отпустили, заявил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко "Интерфаксу".

"Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики", - сказал Николенко.

В субботу утром ФСБ РФ сообщило о задержании Сосонюка с поличным "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России".

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что Сосонюк, скорее всего, будет выслан из России.

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