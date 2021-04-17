Экономика
17.04.2021, 11:33

Богатый на ветер март увеличил производство возобновляемой электроэнергии

 
Tuul on kuni 25 m/s hoogudega, veetase tõuseb. Tuul murrab puid ja veekeskus Rüütli katuselt lendas katusetükke
Tuul on kuni 25 m/s hoogudega, veetase tõuseb. Tuul murrab puid ja veekeskus Rüütli katuselt lendas katusetükke
Foto: Irina Mägi
Предприятие Eesti Energia по производству возобновляемой энергии Enefit Green в марте произвело 123 гигаватт-часа тепла, что на 40% больше, чем в феврале.

Произведенной в марте электроэнергии достаточно для покрытия среднегодового потребления примерно 40 000 домохозяйств.

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас отметил, что результатом производства в марте можно быть довольными. ”Царившие в начале года сильные морозы в марте отступили, и погода стала более ветреной. Благодаря этому, а также хорошей надежности ветряков, мы смогли улучшить наши производственные результаты по сравнению с февралем”, — прокомментировал Кярмас.

Большая часть объема производства приходилась на ветропарки в Эстонии и Литве, которые произвели 103,6 гигаватт-часа электроэнергии. Остальной объем производства пришелся на принадлежащие компании станции совместного производства, солнечные парки, решение возобновляемой энергии на Рухну и гидроэлектростанцию в Кейла-Йоа.

Объем производства тепла Enefit Green на станциях совместного производства Иру и Пайде в Эстонии, а также в Валка и Броценах в Латвии составил 59 гигаватт-часов, что сравнимо с уровнем прошлого месяца.

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