17.04.2021, 10:38
Департамент здоровья: 333 положительных тестов, в больницах 447 пациентов с коронавирусом(43)
Foto: Argo Ingver
Департамент здоровья сообщает, что за сутки было диагностировано 333 случаев заражения коронавирусом, или 6.4% от общего количества тестов. Всего сделали 5181 анализ на COVID-19.
Больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус выявили у 192 человек, из них 139 из Таллинна. В Ида-Вирумаа добавилось 37 зараженных, в Вильяндимаа 23, Тарту и Рапламаа по 15.
За последний день в больницу положили 37 человек, всего в больницах 447 пациентов с коронавирусом. Средний возраст пациентов — 69 лет, большинству пациентов (79%) больше 60 лет.
За сутки вакцинировали 11 533 человек, всего в Эстонии хотя бы одну вакцину получили 285 973 человек.
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