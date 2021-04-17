Департамент здоровья: 333 положительных тестов, в больницах 447 пациентов с коронавирусом

Больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирус выявили у 192 человек, из них 139 из Таллинна. В Ида-Вирумаа добавилось 37 зараженных, в Вильяндимаа 23, Тарту и Рапламаа по 15.

За последний день в больницу положили 37 человек, всего в больницах 447 пациентов с коронавирусом. Средний возраст пациентов — 69 лет, большинству пациентов (79%) больше 60 лет.

За сутки вакцинировали 11 533 человек, всего в Эстонии хотя бы одну вакцину получили 285 973 человек.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.