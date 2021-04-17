Министерство окружающей среды призывает не бросать мусор в костер

По словам главного специалиста отдела внешней атмосферы и радиационного излучения Министерства окружающей среды Реэт Прууль, люди часто не осознают, почему вдыхание дыма от костра раздражает глаза и дыхательные пути. ”Вредных загрязняющих веществ возникает меньше, если сжигать чистую сухую древесину. Если же кидать в костер мокрые ветки и неподходящие для сжигания вещи, то дым будет содержать больше веществ, наносящих вред человеку и окружающей среде”, — сказала Прууль, по словам которой одним из компонентов дыма являются возникающие при горении в большом количестве т. н. мелкие частицы, не видные невооруженным глазом.

Они очень опасны для здоровья, поскольку на их поверхности адсорбируются соединения тяжелых металлов. ”Благодаря своему размеру эти частицы попадают в легкие и оттуда в систему кровообращения, распространяясь таким образом по всему организму. Попавшие в организм мелкие частицы вместе с загрязняющими веществами опасны для человека так же, как и неправильное питание, недостаточная физическая активность и стресс, и вызывают сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания легких, тромбы и лишний вес”, — объясняет Прууль.

По оценкам ученых Тартуского университета загрязнение воздуха в Эстонии приводит к преждевременной смерти примерно 600 человек в год. Столько же людей ввиду загрязнения воздуха нуждается в стационарном лечении. Особенно осторожными при разведении костров должны быть люди с сердечной недостаточностью, стенокардией, хронической обструктивной болезнью легких или астмой. Дети также должны иметь минимальный контакт с дымом, поскольку их организм еще только развивается, и на килограмм веса они вдыхают больше воздуха, в т. ч. и загрязненного воздуха, чем взрослые.

Однако Министерство окружающей среды все же не запрещает разведение костров, ведь костер, несомненно, является частью теплых вечеров и летней романтики.

Для безопасного разведения костра:

- сжигайте необработанную химикатами древесину или сухие ветки,