17.04.2021, 08:05
СЕГОДНЯ: Сумеет ли нарвский "Транс" удивить "Флору"?
Foto: Oliver Tsupsman
17 апреля будет сыгран один матч чемпионата Эстонии по футболу. Прошлогодний чемпион "Флора" принимает нарвский "Транс" (начало в 16:00).
Соперники находятся сейчас на разных полюсах турнирной таблицы. Нарвитяне занимают третье место, тогда как "Флора находится пока на восьмой позиции. Тут, правда, надо учесть, что команды провели разное количество матчей.
В прошлом сезоне "Флора" и "Транс" встречались между собой 5 раз (трижды - в чемпионате и два раза - в кубковых турнирах). Все матчи выиграла "Флора".