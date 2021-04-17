17.04.2021, 17:50
ФОТО: "Флора" одержала крупную победу над нарвским "Трансом"(2)
Foto: Rauno Volmar
В чемпионате Эстонии по футболу "Флора" нанесла крупное поражение дома нарвскому "Трансу" - 5:0 (4:0).
Исход матча был предопределен уже в первой десятиминутке, когда лучший бомбардир прошлогоднего сезона Рауно Саппинен дважды убежал от нарвских защитников.
В середине первого тайма Хенрик Пюрг увеличил преимущество хозяев поля, а перед перерывом отличился ветеран сборной Эстонии Сергей Зенев.
Окончательный результат на последних секундах матча установил вышедший на замену Рауно Аллику.
Позже всех начавшая сезон "Флора" не знает потерь в чемпионате страны, выиграв оба проведенных матча - 6 очков.