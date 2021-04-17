ФОТО: "Флора" одержала крупную победу над нарвским "Трансом"

Исход матча был предопределен уже в первой десятиминутке, когда лучший бомбардир прошлогоднего сезона Рауно Саппинен дважды убежал от нарвских защитников.

В середине первого тайма Хенрик Пюрг увеличил преимущество хозяев поля, а перед перерывом отличился ветеран сборной Эстонии Сергей Зенев.

Окончательный результат на последних секундах матча установил вышедший на замену Рауно Аллику.

Позже всех начавшая сезон "Флора" не знает потерь в чемпионате страны, выиграв оба проведенных матча - 6 очков.